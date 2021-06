Désertines Désertines Allier, Desertines Lecture et pique-nique musical du théâtre des Îlets Désertines Désertines Catégories d’évènement: Allier

Desertines

Lecture et pique-nique musical du théâtre des Îlets Désertines, 20 juin 2021-20 juin 2021, Désertines. Lecture et pique-nique musical du théâtre des Îlets 2021-06-20 11:30:00 11:30:00 – 2021-06-20

Désertines Allier Désertines Le théâtre des Îlets propose une lecture performée Racine #1 : J’étais le sol sous vos pas, ainsi qu’un pique-nique musical suivi d’un spectacle de Pascal Antonini : Monsieur Blanchette et le loup (gratuit, dès huit ans). +33 4 70 03 86 18 http://theatredesilets.fr/ Le théâtre des Îlets propose une lecture performée Racine #1 : J’étais le sol sous vos pas, ainsi qu’un pique-nique musical suivi d’un spectacle de Pascal Antonini : Monsieur Blanchette et le loup (gratuit, dès huit ans).

Détails Catégories d’évènement: Allier, Desertines Étiquettes évènement : Autres Lieu Désertines Adresse Ville Désertines lieuville 46.35483#2.6182