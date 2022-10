LECTURE ET PERFORMANCE – AUTOUR DE L’EXPOSITION AOULIOULÉ

2022-11-20 – 2022-11-20 Découvrez « Ma Langue de Chien », lecture de Hugo Pernet et « Musique du Monde Contemporain », performance de Gwendal Coulon.

