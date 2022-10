Lecture et musique – Les 7 péchés capitaux : L’ENVIE Scaër Scaër Catégories d’évènement: Finistre

Finistre Scaër Carte blanche à Anne Goasguen et Erwan David – Cie Dugrandtout Les « 7 péchés capitaux » est un cycle de sept lectures théâtralisées, un florilège de textes tirés de films, de chansons, d’émissions de radio, de pièces de théâtre, de romans, d’essais philosophiques. Le tout lu et joué par Erwan David et orchestré par Anne Goasguen de la compagnie DuGrandTout. Parfois on y entend un peu de musique enregistrée, parfois de la musique en live. C’est léger, passionnant et quelquefois plus grave. Attention point de moralisme dans cette proposition mais une exploration joyeuse des comportements humains. Réservé uniquement aux adultes. accueil@mjc-marelle.eu +33 2 98 57 65 22 Rue Louis Pasteur Espace Youenn Gwernig Scaër

