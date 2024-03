Lecture et jeux en breton pour enfants Médiathèque Sainte-Anne-d’Auray Sainte-Anne-d’Auray, mercredi 27 mars 2024.

Lecture et jeux en breton pour enfants Au son de l’accordéon diatonique, plusieurs histoires et contes en breton et en français seront racontés. Mercredi 27 mars, 11h00 Médiathèque Sainte-Anne-d’Auray gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-27T11:00:00+01:00 – 2024-03-27T12:30:00+01:00

Fin : 2024-03-27T11:00:00+01:00 – 2024-03-27T12:30:00+01:00

Médiathèque Sainte-Anne-d’Auray 11 Rue de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d’Auray Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.tidouaralre.com/lectures-d-histoires-et-de-contes-ste-anne-d-auray-mars-2024/e4500.html »}]

Ti Douar Alre