Mallemoisson - Les Grillons Médiathèque Michel Martin Alpes-de-Haute-Provence, Mallemoisson - Les Grillons Lecture et jeux autour de la lecture Médiathèque Michel Martin Mallemoisson - Les Grillons Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Mallemoisson - Les Grillons

Lecture et jeux autour de la lecture Médiathèque Michel Martin, 22 janvier 2022, Mallemoisson - Les Grillons. Lecture et jeux autour de la lecture

Médiathèque Michel Martin, le samedi 22 janvier 2022 à 14:00

Une après-midi ludique et instructive où parents et enfants s’affronteront autour des lettres et des mots. Venez nombreux à cette occasion à la découverte des livres et de l’amour de la lecture et des jeux de mots et de lettres mais aussi venez vous réunir pour une après-midi basée sur la notion de partage et d’amour tout simplement !

Aucun matériel à prévoir.

Lectures et jeux parents enfants Médiathèque Michel Martin Place de la République 04510 Mallemoisson Mallemoisson – Les Grillons Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Mallemoisson - Les Grillons Autres Lieu Médiathèque Michel Martin Adresse Place de la République 04510 Mallemoisson Ville Mallemoisson - Les Grillons lieuville Médiathèque Michel Martin Mallemoisson - Les Grillons