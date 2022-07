Lecture et Jeu de l’Oie en plein air Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Lecture et Jeu de l’Oie en plein air Chamonix-Mont-Blanc, 23 juillet 2022, Chamonix-Mont-Blanc. Lecture et Jeu de l’Oie en plein air

3 route du golf Paradis des Praz Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Paradis des Praz 3 route du golf

2022-07-23 16:00:00 16:00:00 – 2022-07-23 18:00:00 18:00:00

Paradis des Praz 3 route du golf

Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie Dans le cadre de la grande fête du livre jeunesse Partir en livre,

venez découvrir une version revisitée du traditionnel jeu de l’oie

à travers une histoire contée sur le thème de l’amitié. Paradis des Praz 3 route du golf Chamonix-Mont-Blanc

