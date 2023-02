Lecture et échanges : Les Damnés de la mer – Femmes et frontières en Méditerranée Place Aristide Briand Melle Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Lecture et échanges : Les Damnés de la mer – Femmes et frontières en Méditerranée
Médiathèque Place Aristide Briand, 18 mars 2023, Melle

Dans le cadre de la journée internationale de lutte pour les droits de la femme

Lecture et échanges : Les Damnées de la mer – Femmes et frontières en Méditerrannée

Samedi 18 mars à la médiathèque de Melle

Lecture à 3 voix de Lasso Post Scriptum

Dans une enquête extrêmement précieuse, Camille Schmoll, géographe, rend visibles les nombreuses femmes qui émigrent clandestinement de l'Afrique vers l'Europe. Post Scriptum a extrait de cet essai – à lire absolument par ailleurs – des mots, des phrases pour faire passer l'aliénation, la violence, la complexité mais aussi l'enjeu central que représente le corps des femmes. Il en ressort une lecture politico-poétique à forte charge.

