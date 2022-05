Lecture et discussion

2022-05-21 – 2022-05-21 Lecture, discussion et rencontre autour du thème : “Les fêtes de village”

Maîtresse de cérémonie : Sylvia Bourdeau auteur de livre de poésies, photographe.

Sylvia nous entrainera au travers des fêtes de village tant attendues par les habitants… Lieux de rencontre, d’amusement les fêtes de villages perdurent toujours et sont encore dans certains villages une tradition qui réunit ce jour-là les familles autour d’un bon repas. Inscription souhaitée Lecture, discussion et rencontre autour du thème : “Les fêtes de village”

