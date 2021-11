Arles Espace St-Césaire,impasse des Mourgues Arles, Bouches-du-Rhône Lecture et Dédicace du livre Enlacés […] un discours autour Espace St-Césaire,impasse des Mourgues Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Lecture et Dédicace du livre Enlacés […] un discours autour Espace St-Césaire,impasse des Mourgues, 11 novembre 2021, Arles. Lecture et Dédicace du livre Enlacés […] un discours autour

du jeudi 11 novembre au samedi 13 novembre à Espace St-Césaire, impasse des Mourgues

Lecture d’extraits du livre de Eleonore Pironneau par Claudine Pellé ——————————————————————– ### Dans le cadre de l’exposition “Enlacés […] un discours autour” Les jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 novembre à 19h Espace Saint Césaire – Salle 2 – Impasse de Mourgues – Arles L’oeuvre d’Eléonore Pironneau est un discours poétique autour des thèmes de l’intime : la peau, la respiration, le corps, l’expérience charnelle et spirituelle. Elle s’intéresse aussi à notre capacité à embrasser les paradoxes de l’existence – dans ses œuvres la douceur cohabite avec la brutalité, la contrainte avec le choix et son humour éclaire les contradictions délicates du réel. Le livre “Enlacés […] un discours autour” réunit les textes et les photographies. _”Pourquoi le Larousse ne parle-t-il que de lutte en évoquant le “corps à corps”? Il y a pourtant un autre corps à corps. Je me mesure à toi, nous sommes deux corps de puissance réunis par un point-contact. Le plaisir passe de l’un à l’autre par des canaux de grâce. Je te repousse, t’attire, te contient. Mon corps sait le langage de ton corps, nous sommes liés._ _Je suis encollée afin que rien ne s’étiole. Je suis mariage forcée avec les idées des autres maintenant clouées comme des affiches électorales dans mon intérieur corporel. Je me suis de mon plein gré efforcée d’être libre, sans décoller._ _Ai été vendue-fixée au modèle bourgeois au modèle capitaliste au modèle petite fille modèle._ _Suis amoureuse d’une liberté vendue par télé-achat. Chaque nouvelle méthode est une clé dont l’aspect décoratif améliore très nettement la texture un peu rauque des murs de ma cellule”._ Durée de la lecture 30 m’ – sous réservation Ouverture des portes à 18h30

Entrée libre

12 e édition De ses battements d’elles – A corps… dedans dehors – Lecture des écritures de Eleonore Pironneau dans le cadre de son exposition Enlacés […] un discours autour Espace St-Césaire,impasse des Mourgues Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-11T19:00:00 2021-11-11T19:30:00;2021-11-12T19:00:00 2021-11-12T19:30:00;2021-11-13T19:00:00 2021-11-13T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Espace St-Césaire,impasse des Mourgues Adresse Arles Ville Arles lieuville Espace St-Césaire,impasse des Mourgues Arles