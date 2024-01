Lecture et débat Max Czollek « Gegenwartsbewältigung »(« Faire face au présent ») Amphi Cassin Sciences-Po Aix Aix-en-Provence, mercredi 14 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 18:15:00

fin : 2024-02-14 20:00:00

Une rencontre avec Max Czollek.

Max Czollek, essayiste allemand qui fait débat, sera à Aix pour une soirée lecture-débat autour de son livre « Gegenwartsbewäligung » (2020). L’œuvre traite de la question d’une diversité radicale dans la société allemande post-migratoire et interroge le rôle de la littérature dans ce contexte.



Max Czollek travaille comme auteur, poète et curateur. Il publie des essais et de la poésie, mais travaille également avec des théâtres. Czollek est aussi co-éditeur du magazine Jalta Positionen zur jüdischen Gegenwart et, depuis 2021, curateur de la Coalition for a Pluristic Discourse (CPPD) pour une culture de la mémoire plurielle.



Entrée libre.

Amphi Cassin Sciences-Po Aix 25 rue Gaston de Saporta

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@cfaprovence.com



