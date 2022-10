Lecture et contes pour enfant, au Château de Crouseilles Crouseilles Crouseilles Catégories d’évènement: Crouseilles

Lecture et contes pour enfant, au Château de Crouseilles

Route de Madiran Salle du Château Crouseilles Pyrnes-Atlantiques

Route de Madiran Salle du Château Crouseilles Pyrnes-Atlantiques Salle du Château Route de Madiran

2022-10-29 – 2022-10-29

Salle du Château Route de Madiran

Crouseilles

Pyrnes-Atlantiques Crouseilles EUR 0 0 Lecture de contes pour enfants et distribution de bonbons.

Dégustation gratuites de jus de raisins pour les petits.

Les parents pourront profiter de déguster les Grands Vins de la Cave de Crouseilles. Lecture de contes pour enfants et distribution de bonbons.

Dégustation gratuites de jus de raisins pour les petits.

Les parents pourront profiter de déguster les Grands Vins de la Cave de Crouseilles. +33 5 59 68 57 14 Tourisme Nord Béarn et Madiran

Salle du Château Route de Madiran Crouseilles

