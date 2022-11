Lecture et chant : Au bonheur des mots d’Anne Sylvestre Verges Verges Catégories d’évènement: Jura

Jura Verges 8 EUR Lecture des poèmes par Eliane Vuillermoz et chants interprétés par Pascale Richem.

Spectacle suivi d’un goûter. Réservation au 03 84 48 26 46 ou les.castellins@orange.fr les.castellins@orange.fr +33 3 84 48 26 46 Château de Verges 9 Rue du Château Verges

