LECTURE ET ATELIERS CRÉATIFS PARENT/ENFANT – FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hrault

LECTURE ET ATELIERS CRÉATIFS PARENT/ENFANT – FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES Béziers, 24 octobre 2022, Béziers. LECTURE ET ATELIERS CRÉATIFS PARENT/ENFANT – FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES

Place Nimeno 2 Béziers Hrault

2022-10-24 – 2022-10-24 Béziers

Hrault lectures et ateliers pour participer avec son enfant à l’éveil des sens des tout-petits lectures et ateliers pour participer avec son enfant à l’éveil des sens des tout-petits +33 4 99 41 30 72 Béziers

dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hrault Autres Lieu Béziers Adresse Place Nimeno 2 Béziers Hrault Ville Béziers lieuville Béziers Departement Hrault

Béziers Béziers Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/

LECTURE ET ATELIERS CRÉATIFS PARENT/ENFANT – FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES Béziers 2022-10-24 was last modified: by LECTURE ET ATELIERS CRÉATIFS PARENT/ENFANT – FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES Béziers Béziers 24 octobre 2022 Béziers Hrault Place Nimeno 2 Béziers Hrault

Béziers Hrault