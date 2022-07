Lecture et atelier fabrication de bracelets

Lecture et atelier fabrication de bracelets, 13 juillet 2022, . Lecture et atelier fabrication de bracelets



2022-07-13 – 2022-07-13 Lecture et atelier fabrication de bracelets à l’abbaye de Hambye à 15h. Lecture et atelier fabrication de bracelets à l’abbaye de Hambye à 15h. bibliotheque.hambye@communaute-coutances.fr +33 2 33 50 64 78 Lecture et atelier fabrication de bracelets à l’abbaye de Hambye à 15h. dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville