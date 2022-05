LECTURE ET ATELIER CREATIF – BRICO’CONTER

LECTURE ET ATELIER CREATIF – BRICO’CONTER, 15 juin 2022, . LECTURE ET ATELIER CREATIF – BRICO’CONTER

2022-06-15 – 2022-06-15 Notre bibliothécaire vous propose une séance de lecture d’albums jeunesse suivi par un atelier créatif sur le thème de la métamorphose du papillon. Suite à l’atelier, les enfants pourront repartir avec les origamis réalisés.

