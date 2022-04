Lecture et animation Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon Catégories d’évènement: Craponne-sur-Arzon

Haute-Loire

Lecture et animation Craponne-sur-Arzon, 27 avril 2022, Craponne-sur-Arzon. Lecture et animation Cyprès – Centre Social Boulevard St Robert Craponne-sur-Arzon

2022-04-27 09:30:00 09:30:00 – 2022-04-27 Cyprès – Centre Social Boulevard St Robert

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire Lecture et activité sur le thème du jardin et du printemps, animé par la médiathèque de Craponne.

Gratuit sans pass sanitaire accessible aux enfants à partir de 2 ans, ouvert aux parents, grand-parents et professionnels.

Réservation nécessaire. +33 9 70 16 08 72 Cyprès – Centre Social Boulevard St Robert Craponne-sur-Arzon

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Craponne-sur-Arzon, Haute-Loire Autres Lieu Craponne-sur-Arzon Adresse Cyprès - Centre Social Boulevard St Robert Ville Craponne-sur-Arzon lieuville Cyprès - Centre Social Boulevard St Robert Craponne-sur-Arzon Departement Haute-Loire

Lecture et animation Craponne-sur-Arzon 2022-04-27 was last modified: by Lecture et animation Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon 27 avril 2022 Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire