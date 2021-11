Sassenage Médiathèque l'Ellipse Isère, Sassenage Lecture enquête interactive Médiathèque l’Ellipse Sassenage Catégories d’évènement: Isère

Médiathèque l’Ellipse, le samedi 22 janvier 2022 à 21:00

**Lecture Enquête :** « Mystère et boule de gomme » par la compagnie Anagramme « Venez découvrir la lecture enquête sous forme d’un spectacle interactif original et familial qui dresse le portrait de 4 enquêteurs incontournables de la littérature policière ».

Sur inscription, 70 personnes maximum

2022-01-22T21:00:00 2022-01-22T21:40:00

