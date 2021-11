Saint-Pierre-sur-Dives Médiathèque Marcel Rivière Calvados, Saint-Pierre-sur-Dives Lecture en pyjama Médiathèque Marcel Rivière Saint-Pierre-sur-Dives Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Pierre-sur-Dives

Lecture en pyjama Médiathèque Marcel Rivière, 22 janvier 2022, Saint-Pierre-sur-Dives. Lecture en pyjama

Médiathèque Marcel Rivière, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

Sautez dans vos pyjamas, venez accompagné(e) de votre doudou et de votre livre préféré. Les lectures s’enchaîneront dans l’obscurité et d’autres surprises vous attendent

Lampe de poche ou frontale

Soirée pyjama autour de vos livres préférés et ceux des bibliothécaires Médiathèque Marcel Rivière 23 rue Saint Benoist 14170 Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-sur-Dives Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Pierre-sur-Dives Autres Lieu Médiathèque Marcel Rivière Adresse 23 rue Saint Benoist 14170 Saint-Pierre-en-Auge Ville Saint-Pierre-sur-Dives lieuville Médiathèque Marcel Rivière Saint-Pierre-sur-Dives