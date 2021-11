Métabief Médiathèque de Métabief Doubs, Métabief Lecture en pyjama Médiathèque de Métabief Métabief Catégories d’évènement: Doubs

Métabief

Lecture en pyjama Médiathèque de Métabief, 22 janvier 2022, Métabief. Lecture en pyjama

Médiathèque de Métabief, le samedi 22 janvier 2022 à 16:00

Lecture en pyjama avec une compteuse, jouons aux jeux grandeur nature pour s’amuser

maximun de 19 personnes pass sanitaire obligatoire

Une fin d’après-midi en pyjama, lecture, jeux Médiathèque de Métabief 18 rue du village 25370 Métabief Métabief Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T16:00:00 2022-01-22T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Métabief Autres Lieu Médiathèque de Métabief Adresse 18 rue du village 25370 Métabief Ville Métabief lieuville Médiathèque de Métabief Métabief