Lecture en pyjama frissonnante! Bénesse-Maremne Bénesse-Maremne OTI LAS Bénesse-Maremne Catégories d’Évènement: Bénesse-Maremne

Landes

Lecture en pyjama frissonnante! Bénesse-Maremne, 21 janvier 2023, Bénesse-Maremne OTI LAS Bénesse-Maremne. Lecture en pyjama frissonnante! Bibliothèque « L’Escale des livres » Bénesse-Maremne Landes

2023-01-21 18:30:00 – 2023-01-21 19:30:00 Bénesse-Maremne

Landes Bénesse-Maremne EUR Dans le cadre des Nuits de la lecture, l’Escale des Livres invite les enfants à partir de 5 ans à une lecture en pyjama et doudou…plaid et petits grignotages bienvenus! Gratuit, réservation à culture@benesse-maremne.fr Des lectures en pyjama pour se faire un tout petit peur! +33 5 58 72 53 78 Bibliothèque « L’Escale des livres » Escale des Livres

Bénesse-Maremne

dernière mise à jour : 2023-01-11 par OTI LAS

Détails Catégories d’Évènement: Bénesse-Maremne, Landes Autres Lieu Bénesse-Maremne Adresse Bibliothèque "L'Escale des livres" Bénesse-Maremne Landes OTI LAS Ville Bénesse-Maremne OTI LAS Bénesse-Maremne lieuville Bénesse-Maremne Departement Landes

Bénesse-Maremne Bénesse-Maremne OTI LAS Bénesse-Maremne Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/benesse-maremne-oti-las-benesse-maremne/

Lecture en pyjama frissonnante! Bénesse-Maremne 2023-01-21 was last modified: by Lecture en pyjama frissonnante! Bénesse-Maremne Bénesse-Maremne 21 janvier 2023 Bénesse-Maremne Bénesse-Maremne Landes Bibliothèque "L'Escale des livres" Bénesse-Maremne Landes Landes OTI LAS

Bénesse-Maremne OTI LAS Bénesse-Maremne Landes