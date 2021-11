Le Puy-en-Velay CDI du lycée Simone Weil Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Lecture en pyjama CDI du lycée Simone Weil Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

CDI du lycée Simone Weil, le jeudi 20 janvier 2022 à 20:00

Ouverture du CDI en soirée pour permettre aux internes qui le souhaitent d’échanger sur leurs lectures coup de cœur traitant du thème de l’amour. Le tout dans une ambiance cocooning, autour d’une collation. Les textes choisis et lus lors de la soirée seront exposés au CDI jusqu’à la fin de l’évènement.

Etre interne au lycée

2022-01-20T20:00:00 2022-01-20T23:30:00

