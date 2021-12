Ruoms Bibliothèque de Ruoms Ardèche, Ruoms Lecture en pyjama Bibliothèque de Ruoms Ruoms Catégories d’évènement: Ardèche

Bibliothèque de Ruoms, le jeudi 20 janvier 2022 à 20:00

Cherche et trouve… l’amour ! Trouvez les livres cachés à l’aide de votre lampe de poche puis installez-vous confortablement pour découvrir leurs histoires… Ariane vous attend avec son joli paravent, ses instruments de musique et les livres choisis avec amour !

Bibliothèque de Ruoms Place de la paix 07120 Ruoms Ruoms Ardèche

2022-01-20T20:00:00 2022-01-20T21:30:00

