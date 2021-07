Lecture en plein air » Mon arbre m’a dit » Sénas, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Sénas.

Lecture en plein air » Mon arbre m’a dit » 2021-07-13 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-13 10:45:00 10:45:00

Sénas Bouches-du-Rhône Sénas

Chaque mardi de juillet et les deux premiers du mois d’août, un thème de lecture est abordé sous les arbres, à l’ombre des marronniers.

Petits et grands, parents et grands-parents sont attendus pour ce moment de lecture en famille.

Sous les arbres du square Général de Gaulle, les bibliothécaires vous invitent à écouter des lectures avec vos enfants

+33 6 26 68 02 97

