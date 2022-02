Lecture en musique – Pas vu Maurice Égliseneuve-près-Billom Égliseneuve-près-Billom Catégories d’évènement: Égliseneuve-près-Billom

Puy-de-Dôme

Lecture en musique – Pas vu Maurice Égliseneuve-près-Billom, 12 février 2022, Égliseneuve-près-Billom. Lecture en musique – Pas vu Maurice Égliseneuve-près-Billom

2022-02-12 17:00:00 17:00:00 – 2022-02-12 17:45:00 17:45:00

Égliseneuve-près-Billom Puy-de-Dôme Égliseneuve-près-Billom Lecture en musique d’extraits de « Pas vu Maurice, chronique de l’infraordinaire », de Laurence Hugues. +33 6 51 01 96 43 Égliseneuve-près-Billom

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Égliseneuve-près-Billom, Puy-de-Dôme Autres Lieu Égliseneuve-près-Billom Adresse Ville Égliseneuve-près-Billom lieuville Égliseneuve-près-Billom Departement Puy-de-Dôme

Lecture en musique – Pas vu Maurice Égliseneuve-près-Billom 2022-02-12 was last modified: by Lecture en musique – Pas vu Maurice Égliseneuve-près-Billom Égliseneuve-près-Billom 12 février 2022 Égliseneuve-près-Billom Puy-de-Dôme

Égliseneuve-près-Billom Puy-de-Dôme