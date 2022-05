Lecture en musique du recueil « Poèmes et proses d’ici » Vassieux-en-Vercors Catégories d’évènement: Drôme

Vassieux-en-Vercors

Lecture en musique du recueil « Poèmes et proses d’ici », 16 août 2022, Vassieux-en-Vercors. Lecture en musique du recueil « Poèmes et proses d’ici » Place de la Fontaine Librairie- Cave à vin Les Espelines Vassieux-en-Vercors

2022-08-16 20:30:00 20:30:00 – 2022-08-16 Place de la Fontaine Librairie- Cave à vin Les Espelines

Vassieux-en-Vercors 26420 Accompagné à l’accordéon par Michel Fontaine, lecture par l’auteur, Christian Cavalli, de son recueil de poèmes et proses consacré à Vassieux-en-Vercors. contact@espelines.com +33 6 40 67 72 04 https://www.espelines.com/ Place de la Fontaine Librairie- Cave à vin Les Espelines Vassieux-en-Vercors

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Vassieux-en-Vercors Autres Lieu Vassieux-en-Vercors Adresse Place de la Fontaine Librairie- Cave à vin Les Espelines Ville Vassieux-en-Vercors lieuville Place de la Fontaine Librairie- Cave à vin Les Espelines Vassieux-en-Vercors Departement Drôme

Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vassieux-en-vercors/

Lecture en musique du recueil « Poèmes et proses d’ici » 2022-08-16 was last modified: by Lecture en musique du recueil « Poèmes et proses d’ici » Vassieux-en-Vercors 16 août 2022

Vassieux-en-Vercors Drôme