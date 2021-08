Metz Synagogue consistoriale Metz, Moselle Lecture en musique du « Cantique des Cantiques » Synagogue consistoriale Metz Catégories d’évènement: Metz

le dimanche 19 septembre à Synagogue consistoriale Gratuit. Réservation conseillée.

Spectacle création : lecture en musique du « Cantique des Cantiques », par les comédiens Claire Cahen et Sullivan Da Silva, accompagnement musical Timothée Bohr. Synagogue consistoriale 39 rue Elie Bloch, 57000 Metz Metz Bellecroix Moselle

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00

