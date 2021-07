Issy-les-Moulineaux Espace Andrée Chedid Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Lecture en famille : Tous les Noëls du monde Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Lecture en famille : Tous les Noëls du monde Espace Andrée Chedid, 4 décembre 2021, Issy-les-Moulineaux. Lecture en famille : Tous les Noëls du monde

Espace Andrée Chedid, le samedi 4 décembre à 15:30

En Russie, la petite fée des neiges et le père Gel apportent les cadeaux. Bien loin de là, en Australie, le père Noël passe en surf… Les maisons des Philippines sont décorées avec des lanternes de nacre en forme d’étoile. Au Bangladesh, on illumine les bananiers avec des bougies. Au Mexique … découvrons Noël sur tous les continents : Tous les Noëls du monde Audrey Guiller /Benoit Perroud – Caroline Donadieu Éd Milan Avec Lire et Faire Lire. Pour les enfants accompagnés à partir de 3/4 ans. Une heure de découvertes d’albums illustrés, un moment de lecture en famille apprécié des petits et des grands. Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T15:30:00 2021-12-04T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Espace Andrée Chedid Adresse 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux