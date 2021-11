Bezange-la-Petite Salle des fêtes Bezange-la-Petite, Moselle Lecture en famille Salle des fêtes Bezange-la-Petite Catégories d’évènement: Bezange-la-Petite

Lecture en famille

Salle des fêtes, le vendredi 21 janvier 2022 à 16:00

Salle des fêtes, le vendredi 21 janvier 2022 à 16:00

À proximité de la sortie de l’école, les enfants avec leurs parents, amis, voisins pourront s’approprier des espaces, des jeux, des livres, des temps de convivialités qui seront animés par des parents volontaires et des personnes ressources. Le principe est de partager des temps, ensemble, pour se retrouver et se ressourcer en imaginant de belles histoires à se raconter. Tapis lecture, jeux de mots, kamishibai, lecture à l’oreille, contes animés, lecture à la lampe de poche.

Places limitées à 70 personnes.

Cette nuit de la lecture se vivra en famille, l’amour d’être ensemble, pour vivre des moments heureux entre générations. Différents ateliers seront animés et proposés par des parents Salle des fêtes 1 Grand rue 57630 Bezange-la-Petite Bezange-la-Petite Moselle

2022-01-21T16:00:00 2022-01-21T21:30:00

