Espace Andrée Chedid, le samedi 2 octobre à 15:30

Un enfant interroge son père sur le Paris de sa jeunesse… comme celui-ci avait lui-même questionné sa mère durant son enfance, qui elle aussi… ainsi de suite jusqu’au Moyen Âge… Découvrons les grands événements qui ont marqué la capitale : C’était comment Paris… – Corinne Targat / Lise Herzog-Ed.Parigramme.

Entrée libre sur réservation

Séance de lectures pour les enfants accompagnés à partir de 3/4 ans, par Lire et faire lire Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

2021-10-02T15:30:00 2021-10-02T16:30:00

