Espace Andrée Chedid, le samedi 18 septembre à 15:30

Vous croyez connaître les Fables de La Fontaine ? Peut-être pas comme ces dix incontournables, accompagnées de leur texte d’origine… et leur réinterprétation complètement folle ! : Les fables de La Fontaine dynamitées ! – Alexandre Jardin /Fred Mullier – Éd. Gautier.Languereau

Entrée libre sur inscription

Avec Lire et faire lire pour les enfants accompagnés à partir de 3-4 ans . Une heure de découvertes d’albums illustrés, un moment de lecture en famille apprécié des petits et des grands. Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00

