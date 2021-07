Issy-les-Moulineaux Espace Andrée Chedid Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Lecture en famille : Droit au but, droit au sport Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Lecture en famille : Droit au but, droit au sport Espace Andrée Chedid, 6 novembre 2021, Issy-les-Moulineaux. Lecture en famille : Droit au but, droit au sport

Espace Andrée Chedid, le samedi 6 novembre à 15:30

Enfants du monde, enfants du foot … là où il y a un ballon… il y aura toujours quelqu’un qui voudra jouer au football ! : But ! – TaylorSean – Vilela Calo – Éd Rue du Monde. Igor va participer à la plus importante des compétitions sportives pour les athlètes à pois ! Mais dans quelle discipline sportive ? : Igor aux jeux Olympois – Guido Van Genechten – Éd Alice jeunesse

Entrée libre sur réservation

Avec Lire et faire lire pour les enfants accompagnés à partir de 3/4 ans. Une heure de découvertes d’albums illustrés, un moment de lecture en famille apprécié des petits et des grands. Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T15:30:00 2021-11-06T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Espace Andrée Chedid Adresse 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux