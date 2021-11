Pouillon EHPAD la Chaumière Fleurie Landes, Pouillon Lecture en calèche EHPAD la Chaumière Fleurie Pouillon Catégories d’évènement: Landes

EHPAD la Chaumière Fleurie, le jeudi 20 janvier 2022 à 13:00

Des élèves du collège Rosa Parks vont proposer une balade culturelle et littéraire en calèche aux résidents de l’EHPAD La Chaumière Fleurie EHPAD la Chaumière Fleurie 4 rue Alfred Longuefosse 40350 Pouillon Pouillon Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T13:00:00 2022-01-20T17:00:00

