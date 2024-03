Lecture en breton Médiathèque François Mitterrand Lorient, samedi 16 mars 2024.

Lecture en breton Lectures pour le jeune public en breton. Samedi 16 mars, 11h00 Médiathèque François Mitterrand Gratuit

Des histoires lues contées , mimées, chantées …en breton

Entrée libre dans la limite des places disponibles

En partenariat avec les associations Div Yezh an oriant et Skol Diwan an Oriant

Médiathèque Francois Mitterand

LORIENT

Médiathèque François Mitterrand 4 place François Mitterrand, 56100 Lorient Lorient 56100 Calvin Morbihan Bretagne