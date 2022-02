LECTURE EN BRETON A l’Abord’âge Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

LECTURE EN BRETON A l’Abord’âge, 19 mars 2022, Nantes. LECTURE EN BRETON

A l’Abord’âge, le samedi 19 mars à 10:30

Lecture en breton pour les enfants jusqu’à 6 ans et pour leur(s) parent(s) avec l’association [Kentelioù an noz](http://breton-nantes.bzh).

gratuit

Lecture en breton pour les enfants. A l’Abord’âge 94 Rue de la ville en Pierre, Nantes Nantes Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T10:30:00 2022-03-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu A l’Abord'âge Adresse 94 Rue de la ville en Pierre, Nantes Ville Nantes lieuville A l’Abord'âge Nantes Departement Loire-Atlantique

A l’Abord'âge Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

LECTURE EN BRETON A l’Abord’âge 2022-03-19 was last modified: by LECTURE EN BRETON A l’Abord’âge A l’Abord'âge 19 mars 2022 A l’Abord'âge Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique