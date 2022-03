Lecture en Appart’ | Selma Guettaf Chez Fadila, 19 mars 2022, Paris.

Lecture en Appart’ | Selma Guettaf

Chez Fadila, le samedi 19 mars à 19:00

Fadila vous accueille le 12 et 13 mars dans son appartement du 19e arrondissement pour une lecture proposée par @selmaguettaf ! Quoi de mieux que l’autrice elle-même pour donner vie à son roman “Les Hommes et Toi” dont voici la 4e : « Deux petits êtres mal-aimés se cognent et se couvent l’un l’autre. Les blessures de l’enfance – non cicatrisées – ne favorisent pas les amours stables. Chacun connaît et partage les souffrances de l’autre, le poids de l’abandon, les errances inévitables avant une éventuelle éclaircie. Chacun a affronté des amours sordides pour oublier. Chacun accepte l’autre, sans chercher à le juger. Selma Guettaf bouscule les tabous et se défend d’entrer dans le règne de l’autocensure, se permettant d’enfreindre les limites du consensus social, dans une écriture vive, alerte et sincère dans ses tourments. Ce roman est avant tout une splendide histoire d’amour entre un frère et sa sœur. » La lecture sera suivie d’une séance de dédicace ? Pensez à ramener de la monnaie si vous voulez acheter le livre.

Entrée : 3€

Chez Fadila parc des Buttes chaumont Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T19:00:00 2022-03-19T20:30:00