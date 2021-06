Saint-Capraise-de-Lalinde Saint-Capraise-de-Lalinde Dordogne, Saint-Capraise-de-Lalinde Lecture en 8 voix de « 14 juillet » Saint-Capraise-de-Lalinde Saint-Capraise-de-Lalinde Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Capraise-de-Lalinde

Lecture en 8 voix de « 14 juillet » Saint-Capraise-de-Lalinde, 12 juin 2021-12 juin 2021, Saint-Capraise-de-Lalinde. Lecture en 8 voix de « 14 juillet » 2021-06-12 19:00:00 – 2021-06-12

Saint-Capraise-de-Lalinde Dordogne Saint-Capraise-de-Lalinde Soirée lecture en 8 voix de « 14 juillet » de Eric Vuillard (prix concourt 2017). Adaptation par Céline Larrigaldie avec la troupe « la P’tite Compagnie de POUPETTE ». Rendez-vous à 19h00 sur la place du Bicentenaire à Saint Capraise de Lalinde. Cette soirée est gratuite et offerte par la municipalité. Soirée lecture en 8 voix de « 14 juillet » de Eric Vuillard (prix concourt 2017). Adaptation par Céline Larrigaldie avec la troupe « la P’tite Compagnie de POUPETTE ». Rendez-vous à 19h00 sur la place du Bicentenaire à Saint Capraise de Lalinde. Cette soirée est gratuite et offerte par la municipalité. Soirée lecture en 8 voix de « 14 juillet » de Eric Vuillard (prix concourt 2017). Adaptation par Céline Larrigaldie avec la troupe « la P’tite Compagnie de POUPETTE ». Rendez-vous à 19h00 sur la place du Bicentenaire à Saint Capraise de Lalinde. Cette soirée est gratuite et offerte par la municipalité. Soirée lecture en 8 voix de « 14 juillet » de Eric Vuillard (prix concourt 2017). Adaptation par Céline Larrigaldie avec la troupe « la P’tite Compagnie de POUPETTE ». Rendez-vous à 19h00 sur la place du Bicentenaire à Saint Capraise de Lalinde. Cette soirée est gratuite et offerte par la municipalité. Municipalite

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Capraise-de-Lalinde Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Capraise-de-Lalinde Adresse Ville Saint-Capraise-de-Lalinde lieuville 44.84164#0.65401