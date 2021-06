LECTURE / ECRITURES DRAMATIQUES AFRICAINES D’AUJOURD’HUI Cité internationale des arts, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Paris.

**LECTURE / ECRITURES DRAMATIQUES AFRICAINES D’AUJOURD’HUI** **TEXTES DE SITAWA NAMWALIE, ASIIMWE DEBORAH KAWE, KOUAM TAWA & HAKIM BAH** Entre l’Afrique de l’Est anglophone et l’Afrique de l’Ouest francophone, quels croisements d’imaginaires, de poétiques ? Quelles réalités affrontées ? Comment la question de la traduction, et plus généralement de la circulation des œuvres, vient-elle s’inscrire dans ces territoires, et à l’international ? La Maison Antoine Vitez, l’Odéon Théâtre de l’Europe et la Cité internationale des arts proposent une rencontre/lecture autour des écritures dramatiques africaines d’aujourd’hui. Au programme : Lecture, par Assane Timbo, d’extraits de : * _La Chambre des Noms Perdus_, de Sitawa Namwalie, traduit de l’anglais (Kenya) par Isabelle Famchon * _J’ai rendez-vous avec diEU_, d’Asiimwe Deborah Kawe, traduit de l’anglais (Ouganda) par Gisèle Joly * _Et cætera_, de Kouam Tawa (Cameroun – actuellement en résidence à la Cité internationale des arts) * _Chasser les fantômes_, de Hakim Bah (Guinée – actuellement en résidence à la Cité internationale des arts) Suivie d’une rencontre avec Kouam Tawa, Hakim Bah, Isabelle Famchon (traductrice de Sitawa Namwalie) et Gisèle Joly (traductrice d’Asiimwe Deborah Kawe), animée par Sylvie Chalaye, anthropologue des représentations, spécialiste des dramaturgies afro-contemporaines. **Jeudi 1er juillet 2021, 19h** Auditorium de la Cité internationale des arts Entrée libre, dans la limite des places disponibles

