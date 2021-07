Melun Astrolabe - Archives municipales de Melun Melun, Seine-et-Marne Lecture – “Ecorces” de G. Didi-Huberman Astrolabe – Archives municipales de Melun Melun Catégories d’évènement: Melun

Seine-et-Marne

Lecture – “Ecorces” de G. Didi-Huberman Astrolabe – Archives municipales de Melun, 18 septembre 2021, Melun. Lecture – “Ecorces” de G. Didi-Huberman

Astrolabe – Archives municipales de Melun, le samedi 18 septembre à 18:00

“La forêt c’est aussi la mémoire qui relie et relit l’Histoire des Hommes, à travers ses arbres…” 2ème étage – Sous l’arbre

Sur inscription

La forêt c’est aussi la mémoire qui relie et relit l’Histoire des Hommes, à travers ses arbres Astrolabe – Archives municipales de Melun 25 rue du Château 77000 Melun Melun Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T18:45:00

Détails Catégories d’évènement: Melun, Seine-et-Marne Autres Lieu Astrolabe - Archives municipales de Melun Adresse 25 rue du Château 77000 Melun Ville Melun lieuville Astrolabe - Archives municipales de Melun Melun