Lecture & échange avec Nastasia Hadjadji

Le jeudi 29 juin 2023

de 18h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

On accueille l’autrice Nastasia Hadjadji pour lire des extraits de son livre « No Crypto » (Editions Divergences) et pour échanger autour de celui-ci !

Durant notre Summer Mercato nous organiserons plusieurs événements annexes !

Ce jeudi 29 juin, de 18h à 20h, l’autrice Nastasia Hadjadji lira des extraits de son livre « No Cryto » (Editions Divergences) et échangera autour de celui-ci.

Jeudi 29 juin

de 18:00 à 20:00

entrée libre

du 17 juin au 02 juillet 2023

du mardi au dimanche

de 11:00 à 19:30 (18:00 le dimanche)

Entrée libre

Bar + Restauration sur place

Réservations resto au 01.43.61.94.66

Floréal Belleville 43 rue des Couronnes 75020 Paris

Éditions Divergences