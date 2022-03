LECTURE D’UNE VILLE Clermont-l’Hérault, 9 avril 2022, Clermont-l'Hérault.

LECTURE D’UNE VILLE Clermont-l’Hérault

2022-04-09 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-09 16:30:00 16:30:00

Clermont-l’Hérault Hérault

Alexiane Murino et Thomas Robardet-Caffin nous embarquent dans l’observation de la ville avec leurs lunettes d’architectes spécialisés en patrimoine. Grâce à l’observation à grande échelle de l’organisation de Clermont-l’Hérault dans le temps et l’espace, et à plus petite échelle, des façades des bâtiments, il est possible de reconstituer une partie de l’histoire singulière de la ville.

En partenariat avec le service Patrimoine de la Communauté de Communes du Clermontais

Niveau facile (1,5 km, 2 h 30) / gratuit sur réservation

+33 4 67 96 23 86

Clermont-l’Hérault

