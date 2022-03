Lecture d’un roman de George Sand par Elise Truchard Nohant-Vic Nohant-Vic Catégories d’évènement: Indre

Lecture d'un roman de George Sand (La Petite Fadette ou La Mare au diable ou François le Champi ou Les Maîtres Sonneurs) par Elise Truchard, dans le cadre de sa résidence d'artistique. Le domaine de George Sand propose une lecture dans le cadre de sa saison culturelle. +33 2 54 31 06 04

