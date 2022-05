Lecture d’Üliger (contes mongols)

Lecture d’Üliger (contes mongols), 20 juillet 2022, . Lecture d’Üliger (contes mongols)

2022-07-20 14:30:00 – 2022-08-20 17:00:00 Par Yann Quéré. “Üliger” est le nom général donné aux contes et mythes populaires des mongols du nord-est de l’Asie. Ils forment une part importante de la tradition orale de beaucoup de tribus de ces régions, qui ont gardé pendant longtemps cette tradition de transmission des histoires de bouche à oreille. Ils ont encore aujourd’hui une place primordiale dans la littérature mongole… +33 2 96 34 82 10 https://www.la-hunaudaye.com/ Par Yann Quéré. “Üliger” est le nom général donné aux contes et mythes populaires des mongols du nord-est de l’Asie. Ils forment une part importante de la tradition orale de beaucoup de tribus de ces régions, qui ont gardé pendant longtemps cette tradition de transmission des histoires de bouche à oreille. Ils ont encore aujourd’hui une place primordiale dans la littérature mongole… dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville