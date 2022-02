Lecture du « Stabat Mater Furiosa » de Jean-Pierre Siméon, par l’association A l’aven!r. Mairie de Paris Centre – Salle Jean Dame Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mardi 26 avril 2022

de 19h30 à 20h30

gratuit

Dans le cadre du programme « De la Culture avant toute chose », rendez-vous culturel hebdomadaire et gratuit, la Mairie de Paris Centre vous convie le mardi 26 avril à la lecture du « Stabat Mater Furiosa » de Jean-Pierre Siméon, par l’association A l’aven!r. Le Stabat Mater Furiosa de Jean-Pierre Siméon, écrit en 1997, nous présente la Guerre, son universalité et son intemporalité. Texte toujours d’actualité, intemporel, aussi, car face au registre belliqueux, c’est surtout d’une résistance inaudible dont il est question. C’est pourquoi l’association A l’aven!r lui donne une énième occasion d’être « entendu », et le joue également en Langue des Signes Française. Cette langue visuelle, dont la mise en oeuvre des mots souligne et accentue le ton du texte, saisit l’ensemble de l’auditoire. La Mairie de Paris Centre vous y convie le mardi 26 avril à 19h30 en salle Jean Dame, rue Léopold Belland. Mairie de Paris Centre – Salle Jean Dame 17 rue Léopold Belland Paris 75002 Contact : https://mairiepariscentre.paris.fr/ https://www.facebook.com/mairiepariscentre https://twitter.com/MParisCentre Littérature;Théâtre

