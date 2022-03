Lecture du Roman “Le Mobile” Saint-Crespin Saint-Crespin Catégories d’évènement: Saint-Crespin

Seine-Maritime

Lecture du Roman “Le Mobile” Saint-Crespin, 20 mars 2022, Saint-Crespin. Lecture du Roman “Le Mobile” Saint-Crespin

2022-03-20 – 2022-03-20

Saint-Crespin Seine-Maritime Saint-Crespin L’Acton Culturelle de Saint-Crespin vous propose la lecture du roman de Javier CERCAS “Le Mobile” par le comédien Jean-François LEVISTRE. Le nombre de place est limité, participation au chapeau. L’Acton Culturelle de Saint-Crespin vous propose la lecture du roman de Javier CERCAS “Le Mobile” par le comédien Jean-François LEVISTRE. Le nombre de place est limité, participation au chapeau. +33 6 81 74 08 48 L’Acton Culturelle de Saint-Crespin vous propose la lecture du roman de Javier CERCAS “Le Mobile” par le comédien Jean-François LEVISTRE. Le nombre de place est limité, participation au chapeau. Saint-Crespin

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Crespin, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Crespin Adresse Ville Saint-Crespin lieuville Saint-Crespin Departement Seine-Maritime

Lecture du Roman “Le Mobile” Saint-Crespin 2022-03-20 was last modified: by Lecture du Roman “Le Mobile” Saint-Crespin Saint-Crespin 20 mars 2022 Saint-Crespin seine-maritime

Saint-Crespin Seine-Maritime