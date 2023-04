Lecture du recueil de poésie, « Enracinées », de et par Pauline et Anouk Delabroy-Allard Bibliothèque Aimé Césaire Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le samedi 17 juin 2023

À l’occasion du festival des acteurs du livre du quatorzième, du 16 au 18 juin 2023, venez rencontrer les autrices Pauline et Anouk Delabroy-Allard lors de la lecture de leur recueil de poésie, « Enracinées ». Dans ce recueil écrit à quatre mains, Enracinées, Pauline et Anouk se confient

l’une à l’autre, se répondent, se tendent mutuellement un miroir

de souvenirs et de sensations et affrontent certaines vérités. La lecture sera interprétée par les deux autrices avec lesquelles vous pourrez discuter en fin de représentation. Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris Contact : https://bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr 01 45 41 24 74 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

Lecture du recueil de poésie, « Enracinées », de et par Pauline et Anouk Delabroy-Allard Bibliothèque Aimé Césaire 2023-06-17

