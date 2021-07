Molay Molay Haute-Saône, Molay Lecture du paysage agricole de La Montagne de La Roche Molay Molay Catégories d’évènement: Haute-Saône

Molay

Lecture du paysage agricole de La Montagne de La Roche Molay, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Molay. Lecture du paysage agricole de La Montagne de La Roche 2021-07-27 17:00:00 – 2021-07-27

Molay Haute-Saône Molay EUR Dans le cadre des Visites du Patrimoine, JUSSEY Tourisme en partenariat avec Destination vous propose une lecture du paysage agricole de la Montagne de La Roche, le mardi 27 juillet à 17h. Rendez-vous devant la Mairie de Molay. Visite gratuite. Places limitées. INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès de JUSSEY Tourisme:

– par téléphone au 03 84 92 21 42

– par mail: contact@jussey-tourisme.com contact@jussey-tourisme.com +33 3 84 92 21 42 https://www.jussey-tourisme.com/ Dans le cadre des Visites du Patrimoine, JUSSEY Tourisme en partenariat avec Destination vous propose une lecture du paysage agricole de la Montagne de La Roche, le mardi 27 juillet à 17h. Rendez-vous devant la Mairie de Molay. Visite gratuite. Places limitées. INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès de JUSSEY Tourisme:

– par téléphone au 03 84 92 21 42

– par mail: contact@jussey-tourisme.com dernière mise à jour : 2021-06-20 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Molay Étiquettes évènement : Autres Lieu Molay Adresse Ville Molay lieuville 47.73446#5.74201