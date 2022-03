LECTURE DU PAYSAGE À BAUGÉ Baugé-en-Anjou, 22 mai 2022, Baugé-en-Anjou.

LECTURE DU PAYSAGE À BAUGÉ Baugé-en-Anjou

2022-05-22 – 2022-05-22

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Lecture du paysage (intégré à la balade agriculturelle)

Cadre, plans, lignes, courbes, masse végétales, espace ouvert ou fermé…

Bien souvent notre première approche de la nature se fait par un seul sens : la vue. Venez admirer les paysages du baugeois, apprendre à les lire, à les comprendre et à les interpréter. Ils peuvent souvent en dire beaucoup sur l’histoire et l’évolution des milieux qui nous entourent.

Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo.

+33 2 41 84 12 17

Baugé-en-Anjou

