2023-01-18 – 2023-01-18

Bibliothèque 4 Rue Cassiopée

Plumaudan

Côtes-d’Armor Plumaudan Venez partager un moment convivial en écoutant des histoires.

De 15h à 16h pour les 6-12 ans

De 16h à 17h pour les enfants de moins de 6 ans

Pour enfants à partir de 3 ans. mediatheque.caulnes@dinan-agglomeration.fr +33 2 96 86 07 23 Bibliothèque 4 Rue Cassiopée Plumaudan

