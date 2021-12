Lecture du livre « The journey to Safeland » de Jawid Marwan – Regards sur l’Afghanistan Les Amarres, 21 janvier 2022, Paris.

Les Amarres, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:00

Dans le cadre du festival Regards sur l’Afghanistan et des Nuits de la lecture, l’auteur Jawid Marwan, réfugié Afghan en France, vous présentera son ouvrage _The Journey to Safeland : the true story of an afghan atheist refugee in pursuit of a new home._ publié en octobre 2021. Au programme : présentation, lecture et discussion autour de l’ouvrage en présence de l’auteur.

Rencontrez l’auteur Jawid Marwan, réfugié afghan en France, lors d’une soirée de lecture et discussion autour de son ouvrage « The journey to Safeland ».

Les Amarres 24 quai d’Austerlitz, 75013 PARIS Paris Quartier de la Salpêtrière



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T18:00:00 2022-01-21T23:00:00