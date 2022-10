Lecture du kamishibaï Matin Brun de Frank Pavloff

2022-11-19 14:30:00 – 2022-11-19 16:00:00 Qu’est ce qu’un kamishibaï ? Kamishibaï signifie littéralement : « théâtre de papier ». C’est une technique de contage d’origine japonaise basée sur des images qui défilent dans un butaï (théâtre en bois), équipé de petits ouvrants (ou non). Christine Diene vous racontera l’histoire de Charlie et son copain qui vivent une époque trouble, celle

de la montée d’un régime politique extrême l’État brun.

Dans la vie, ils vont d’une façon bien ordinaire : entre

bière et belote. Ni des héros, ni de purs salauds.

Simplement, pour éviter les ennuis, ils détournent

les yeux.

Sait-on assez où risquent de nous mener

collectivement les petites lâchetés de

